مساعدات طبية إماراتية تصل لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت

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أعلنت دولة الإمارات، الأربعاء، عن إرسال إمدادات طبية إلى لبنان بعد الانفجار الضخم الذي ضرب مرفأ بيروت، الثلاثاء، وخلف أكثر من 70 شهيدا، ونحو 3700 جريح.

وسيتم نقل الإمدادات عبر شركة دبي ايروينج، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية قد قال، الثلاثاء، إن دولة الإمارات تقف بجانب الشعب اللبناني في هذه الظروف الصعبة.

وأضاف الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” :” نقف مع الشعب اللبناني الشقيق في هذه الظروف الصعبة ونؤكد تضامننا معه”.

وضرب لبنان، الثلاثاء، انفجار ضخم أسفر عن أضرار مادية فادحة فضلا عن أكثر من 70 قتيلا، ونحو 3700 مصاب، بحسب وزير الصحة اللبناني حمد حسن.

وكان حريق كبير شب في مستودع للمفرقعات تلاه انفجار هائل، وسط حالة من الهلع بين السكان، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء اللبناني، حسان دياب، أن الأربعاء يوم حداد وطني على ضحايا الانفجار في مرفأ بيروت.