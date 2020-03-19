مساعدات لـ”اللبنانيين” الذين فقدوا أعمالهم”!

ذكرت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد، أن “الرئيس حسان دياب تحدّث عن ملف تلزيم إنشاء معامل الكهرباء، معتبراً انه الحجر الاساس لمعالجة ملف الكهرباء في لبنان”.

وبعد إنتهاء جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا برائسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، نقلت عبد الصمد عن دياب قوله، “الحكومة تتولى المسؤولية في اصعب مرحلة من تاريخ لبنان وهو ما يستوجب رفع درجات الاستنفار وانشاء المعامل الحجر الاساس في حل مشكلة الكهرباء لوقف مسلسل النزف في الخزينة”.

وأعلنت أن “مجلس الوزراء قرر استكمال البحث في مشروع قانون تنظيم ووضع ضوابط استثنائية موقتة على بعض العمليات المصرفية”.

ولفتت عبد الصمد، إلى أن “الوزراء قرروا تخصيص 100 مليون ليرة لبنانية من تعويضاتهم الخاصة لصالح حساب كورونا، وتقرر توزيع مساعدات للبنانيين الذين فقدوا أعمالهم في مختلف المناطق”.

وقالت وزيرة الإعلام، “سجلت أمس أعلى نسبة من الإصابات بـ”كورونا”، لذلك تطلب الحكومة من المواطنين التقيد بقرار التعبئة.