الخميس 10 ذو القعدة 1443 ﻫ - 9 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مساعدة بلينكن تحذر.. قطاع الطاقة في لبنان على “شفير الانهيار”

منذ 5 دقائق
لبنان يعيش أزمة كهرباء خانقة

لبنان يعيش أزمة كهرباء خانقة

A A A
طباعة المقال

أعلنت مساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى باربارا ليف، أنه “لم يُتَّخَذ أي قرار بعد بشأن نقل الغاز والكهرباء من مصر والأردن إلى لبنان، لأن العقود لم توقع بعد”، مشيرة إلى أن “قطاع الطاقة في لبنان أصبح على شفير الإنهيار”.

وأضافت ليف خلال جلسة للكونغرس، أن “لبنان يعاني منذ سنوات. وهو الآن من دون شك على شفير انهيار الدولة والمجتمع، ونحاول عبر عدة إجراءات وضع حد لهذا الاحتمال، لأن انعكاس ذلك على اللبنانيين، كبير، لكن الانعكاس على المنطقة بشكل أوسع سيكون أكبر”، وحدّدت ليف الانعكاسات على “إسرائيل والأردن ودول أخرى”.

ومع أن العقد بين لبنان والأردن وسوريا قد وُقِّع مطلع العام الجاري، وينص على توريد الأردن 250 ميغاوات من الكهرباء، تُنقَل إلى لبنان عبر سوريا، إلا أن الاتفاق مع مصر على توريد الغاز لم يوقَّع، لأن مصر تنتظر قراراً أميركياً واضحاً بإعفائها من عقوبات قانون قيصر.

من جهته، قال وزير الطاقة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض أمس الأربعاء إن “السياسة” هي التي تقف وراء تأخير مشروع تدعمه الولايات المتحدة لتزويد بلاده بالكهرباء عن طريق سوريا للتخفيف من وطأة الانقطاعات المتكررة.

وأضاف فياض لرويترز أن البنك الدولي الذي تعهد بتمويل المشروع يحاول أيضا ربطه ببعض الأمور السياسية في تلميح لاعتبارات خارجية دون أن يدلي بتفاصيل.

وقال فياض متحدثا على هامش مؤتمر للطاقة في العاصمة الأردنية إن البنك الدولي يضيف المزيد من الشروط على الرغم من أنها كانت واضحة من البداية.

مشيراً إلى أن الولايات المتحدة طالبت بأن تطلع على بنود التمويل من البنك الدولي لضمان أن يكون اتفاق الكهرباء بعيدا عن طائلة العقوبات على الرغم من أن واشنطن كانت طلبت من بيروت في يناير كانون الثاني ألّا تقلق من العقوبات فيما يتعلق بخطط إمدادها إقليميا بالطاقة.

ويسمح قانون قيصر الأمريكي الصادر في 2019 بتجميد واشنطن أصول أي طرف يتعامل مع سوريا بهدف إجبار الرئيس السوري بشار الأسد على وقف الحرب مع جماعات المعارضة المسلحة والموافقة على حل سياسي.

    المزيد من أخبار لبنان

    علي حمية
    حمية: مستعدّون للذهاب للآخر في هذا المجال
    توقيف
    عصابة تدير عمليات سرقة… في قبضة الأمن
    النقيب سليمان هارون
    تحذير من نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الصيدليات
    أحد الجناة في الجريمة التي أودت بحياة الصيدلانية ليلى رزق في قبضة الأمن
    أصحاب المولدات
    هل يكون هذا الحلّ للاستغناء عن المولّدات؟
    الجيش الإسرائيلي على حدود لبنان
    تهديد جديد.. جنرال إسرائيلي يتحدث عن “مزبلة حزب الله – إيران الفاشلة”!!