مساعدة ماليّة للصليب الأحمر.. وتحيّة لمتطوّعيه في تركيا وسوريا

في إطار الدعم الذي تقدمه “جمعية أعضاء جوقة الشرف في لبنان “Legion d’honneur للمؤسسات الإنسانية والاجتماعية اللبنانية، سلم رئيس الجمعية السفير خليل كرم، رئيس الصليب الأحمر اللبناني أنطوان الزغبي مساعدة مالية قدمتها جمعية أعضاء جوقة الشرف في فرنسا للصليب الأحمر الذي يوزع خدماته في كل لبنان.

هذا ونوّه السفير كرم بالدور الإنساني الكبير الذي يلعبه الصليب الأحمر اللبناني، لا سيما خلال الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، معتبرًا أنّ هذه المساعدة الرمزية التي قدمتها الجمعية الأم في فرنسا، مساهمة متواضعة في تمويل نشاطات الصليب الأحمر اللبناني وبنوك الدم فيه.

كما حيا السفير كرم مشاركة متطوعين ومتخصصين في الصليب الأحمر مع فرق الإنقاذ اللبنانية التي عملت في عمليات رفع الأنقاض والإنقاذ نتيجة الزلزال الذي ضرب مناطق سوريا وتركيا.

فيما لفت الزغبي إلى الظروف الصعبة التي تعمل فيها المؤسسة والتي تتطوع أيضًا لأعمال إنقاذية في دول مجاورة، معتبرًا أن “رسالة الصليب الأحمر تتعزز من خلال الدعم الذي يصلها من الدول الشقيقة والصديقة ومؤسسات الصليب الأحمر في الخارج ولا سيما الصليب الأحمر الفرنسي، والخيّرين الذين يساهمون في تعزيز إمكاناتها لخدمة جميع اللبنانيين والمقيمين على الأرض اللبنانية من دون استثناء”.