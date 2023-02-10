الجمعة 19 رجب 1444 ﻫ - 10 فبراير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مساعدة ماليّة للصليب الأحمر.. وتحيّة لمتطوّعيه في تركيا وسوريا

منذ ساعة واحدة
تسليم مساعدة ماليّة للصليب الأحمر

تسليم مساعدة ماليّة للصليب الأحمر

A A A
طباعة المقال

في إطار الدعم الذي تقدمه “جمعية أعضاء جوقة الشرف في لبنان “Legion d’honneur  للمؤسسات الإنسانية والاجتماعية اللبنانية، سلم رئيس الجمعية السفير خليل كرم، رئيس الصليب الأحمر اللبناني أنطوان الزغبي مساعدة مالية قدمتها جمعية أعضاء جوقة الشرف في فرنسا للصليب الأحمر الذي يوزع خدماته في كل لبنان.

هذا ونوّه السفير كرم بالدور الإنساني الكبير الذي يلعبه الصليب الأحمر اللبناني، لا سيما خلال الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، معتبرًا أنّ هذه المساعدة الرمزية التي قدمتها الجمعية الأم في فرنسا، مساهمة متواضعة في تمويل نشاطات الصليب الأحمر اللبناني وبنوك الدم فيه.

كما حيا السفير كرم مشاركة متطوعين ومتخصصين في الصليب الأحمر مع فرق الإنقاذ اللبنانية التي عملت في عمليات رفع الأنقاض والإنقاذ نتيجة الزلزال الذي ضرب مناطق سوريا وتركيا.

فيما لفت الزغبي إلى الظروف الصعبة التي تعمل فيها المؤسسة والتي تتطوع أيضًا لأعمال إنقاذية في دول مجاورة، معتبرًا أن “رسالة الصليب الأحمر تتعزز من خلال الدعم الذي يصلها من الدول الشقيقة والصديقة ومؤسسات الصليب الأحمر في الخارج ولا سيما الصليب الأحمر الفرنسي، والخيّرين الذين يساهمون في تعزيز إمكاناتها لخدمة جميع اللبنانيين والمقيمين على الأرض اللبنانية من دون استثناء”.

    المزيد من أخبار لبنان

    قاسم هاشم
    هاشم: لتأمين حقوق أصحاب الأملاك التي تشغلها "اليونيفيل"
    ستريدا جعجع
    أعطال كهربائيّة في بشرّي.. واتّصال مطوّل بين ستريدا جعجع والحايك
    الليطاني
    قتَل زوجته ورمى جثّتها على ضفاف النهر!

    الأكثر قراءة

    وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي
    "عاجل جداً"... تعميم من وزير الداخلية
    عناصر ينتمون لحزب الله
    الوثائقي الفرنسي "Hezbollah"... خطوة أولى تكشف بداية نهاية عصابة "الحزب"
    ولدت الطفلة تحت الركام "فرانس براس"
    زلزال تركيا - سوريا
    منقذ الطفلة المعجزة: سأتبناها وستعيش وسط عائلتي