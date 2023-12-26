الثلاثاء 13 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 26 ديسمبر 2023 |
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مساعٍ لتحريك الملف الرئاسي على قواعد جديدة

منذ دقيقتين
بعبدا

بعبدا

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كشف النائب غسان سكاف، أن “كل المعلومات تشير إلى أن التعيينات العسكرية ستُنجَز في الأسبوع الأول من السنة المقبلة، إذ تم الاتفاق على أكثريّتها، لا سيما رئاسة الأركان”.

وفي ما يتعلّق بالطعن الذي سيقدّمه “التيار الوطني الحرّ” أمام المجلس الدستوري في موضوع التمديد للقادة الأمنيين، لفت سكاف في حديث إلى “صوت كل لبنان”، إلى أنه “يجب على من يحضّر الطعن أن يتوقف عن إضاعة الوقت، لأن ذلك ليس لمصلحة لبنان،” سائلاً: “لمَ العودة إلى الوراء، فيما نحن بحاجة اليوم إلى الاتجاه إلى إنجاز الاستحقاق الرئاسي؟”.

واعتبر أن “الملف الرئاسي سيصبح أولوية إقليمية فور وضع بنود اتفاق ما بعد حرب غزّة”، مشدّداً على “أننا كلبنانيين يجب أن نجعل هذا الملف أولوية داخلية”، داعيا الى “وجوب اقتناص فرصة التلاقي الأميركي – الإيراني من أجل انجاز الاستحقاق الرئاسي في لبنان، لا سيما أن المعطيات تشير إلى وجود مفاوضات أميركية – إيرانية، بعيداً من الأضواء، في دولة غربية”.

وبالنسبة إلى المبادرة المطروحة، قال: “نقوم باتصالات مع قوى سياسية ومرجعيات، بعيداً من الأضواء، من أجل تحريك الملف الرئاسي على قواعد جديدة”.

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