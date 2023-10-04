مساعٍ لمنع الفراغ في قيادة الجيش.. وقطع الطريق على مخطّط باسيل

احتمال استمرار الشغور في موقع رئاسة الجمهورية إلى ما بعد العاشر من كانون الثاني المقبل، موعد إحالة قائد الجيش العماد جوزيف عون على التقاعد، يفتح الباب أمام السؤال عمّن سيملأ الفراغ على رأس المؤسسة العسكرية؟

في هذا الإطار، أكد النائب في «اللقاء الديمقراطي» هادي أبو الحسن أنّ «اللقاء» أخذ المبادرة لقطع الطريق على تمدّد الفراغ في الرئاسة نحو المؤسسات الأمنية والعسكرية.

أبو الحسن قال لـ«الشرق الأوسط» إننا نسعى منذ الآن لتدارك هذا الفراغ، وبادرنا إلى استباق ما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع من خلال اقتراح القانون الذي تقدمنا به، حرصًا منا على وضع الضوابط للحفاظ على الاستقرار ومنع الإخلال بالأمن.

ويُفهم من اقتراح «اللقاء الديمقراطي» برفع سن التقاعد للعاملين في الأسلاك الأمنية والعسكرية بأن لا مجال للموافقة – في حال أُحيل قائد الجيش على التقاعد بترحيل انتخاب الرئيس – على ما يخطط له النائب جبران باسيل من خلال وزير الدفاع بتكليفه بمرسوم اللواء بيار صعب، كونه الأقدم رتبة بمهام قائد الجيش بالإنابة.