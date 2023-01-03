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مساعٍ مستمرة لاسترداد 24 قطعة أثريَة إلى لبنان

منذ 45 ثانية
وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال محمَد وسام المرتضى

وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال محمَد وسام المرتضى

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أحال وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال القاضي محمَد وسام المرتضى إلى هيئة القضايا في وزارة العدل، مُطالعة الوزارة في القضيَة المرفوعة من المدعو جورج لطفي أمام مجلس شورى الدَولة، لإبطال كتاب كان قد وجّهه المرتضى إلى وزارة الخارجية والمغتربين في 27/10/2021 لاسترداد 24 قطعة أثريَة مصدرها لبنان، وهي عبارة عن رأس روماني و23 قطع من الفسيفساء.

المرتضى طلب في مطالعة الوزارة “إتخاذ الإجراءات الإداريَة والقانونيَة بالتَعاون مع الجهات المُختصَة من أجل إعادة هذه القطع إلى موطنها الأصلي لبنان، وكذلك الإدِعاء على جورج لطفي أمام النِيابة العامة المُختصَة لحيازته هذه القطع بطريقة غيْر مشروعة ولإجراء التَحقيقات اللازمة، في حال وجود قطع أثريَة أخرى لديْه بطريقة مماثلة”.

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