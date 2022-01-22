مساعِدة في الأعمال المنزليّة وقعت في قبضة الأمن.. ماذا حصل؟

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه بعد حصول سرقات من داخل منازل عدّة في مدينة صيدا ومحيطها، كثّفت مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدّرك الإقليمي دورياتها وتحريّاتها لكشف الفاعلين.

وبنتيجة التحريّات والمتابعة، تبيّن أن كل المنازل التي تعرّضت للسّرقة كانت قد دخلتها سابقاً سيّدة تُقدّم العون لربّات هذه المنازل في الخدمة المنزليّة، وتدعى:

ن. م. (مواليد عام 1986، سورية الجنسية)

من خلال الاستقصاءات المكثّفة، تم تحديد مكان إقامتها، حيث أوقفتها دورية من المفرزة المذكورة.

بالتحقيق معها، اعترفت بإقدامها على سرقة مبالغ مالية من المنازل التي كانت تعمل فيها، بالتنسيق مع زوجها، ويدعى:

م. أ. (من مواليد عام 1986، سوري الجنسية)

الذي أوقف أيضاً بالتاريخ عينه في السوق التجاري في مدينة صيدا.

بتفتيش منزلهما، عُثر على مبلغ /1700/ دولارٍ أميركي، و/2،500،000/ ليرة لبنانية. أودعا مع المضبوطات مخفر صيدا القديمة، لإجراء المقتضى القانوني بحقهما، بناءً على إشارة القضاء المختص.