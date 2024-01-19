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"مستأجر سيارات" في قبضة أمن الدولة

منذ 13 دقيقة
أمن الدولة

أمن الدولة

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أوقفت دوريّة من أمن الدولة في مديريّة جبل لبنان – مكتب بعبدا، المدعوّ (ز. ع.)، لقيامه بعمليّات احتيال وتزوير وسرقة. وعُثر بحوزته على بطاقة هويّة مزوّرة.

وتبيّن صدور 7 مذكّرات عدليّة بحقّه، كنايةً عن مذكّرات توقيفٍ وخلاصات أحكام لعمليّات احتيالٍ كان قد قام بها للاستيلاء على عددٍ كبيرٍ من سيّارات المواطنين، باستئجارها وإعادة بيعها أو رهنها، في مناطق لبنانيّة متعدّدة.

وبناءً على إشارة المدّعية العامّة، في جبل لبنان، غادة عون، سلّم مع المضبوطات إلى الجهات الرسميّة المختصّة لإجراء المقتضى القانونيّ بحقّه.

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