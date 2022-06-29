مستشار عون بعد تسريب التشكيلة: التذاكي رداء يرتديه الغباء

غرّد مستشار رئيس الجمهورية “أنطوان قسطنطين”، على حسابه على “تويتر” كاتباً، “التذاكي رداء يرتديه الغباء فيزداد عرياً”.

وتأتي تغريدة قسطنطين بعد تسريب تشكيلة رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي التي قدّمها الى رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا.

وكان مستشار ميقاتي الصحافي “فارس الجميل” انتقد تسريب التشكيلة، معتبراً ان “ما حصل معيب”.

وقال الجميل: “التشكيلة التي تم تسريبها كان يفترض أن تبقى سرية وواضح أن من سرّبها هدفه تعطيل التشكيل ونقول الرسالة وصلت وليتحمّل كل طرف مسؤوليته”.\

وعن استعجال ميقاتي بتقديم تشكيلته، قال: “الرئيس المكلف لم يستعجل، وهو أجرى أمس الاستشارات النيابية غير الملزمة واستشف الآراء السياسية، لذلك بادر إلى تقديم تشكيلته، وعلى الرئيس عون أن يكون أكثر المستعجلين لتشكيل حكومة جديدة”.

في السياق نفسه، لفتت قناة “الجديد” الى أن المشكلة الأساسية في تشكيلة رئيس الحكومة المكلف ​”نجيب ميقاتي​” هي بحقيبتي الطاقة والإقتصاد، حيث سمى ميقاتي سنياً ل​وزارة الطاقة​ فيما سمّى أرمنياً ل​وزارة الإقتصاد​ ما لن يرضي فريق ​رئيس الجمهورية.