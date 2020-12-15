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مستشار وزير السياحة: كل شخص يقيم حفلاً بلا ترخيص يعرض نفسه للإغلاق بالشمع الأحمر

منذ 31 دقيقة
مستشار وزير ​السياحة​ مازن بو ضرغام

مستشار وزير ​السياحة​ مازن بو ضرغام

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أكد مستشار وزير ​السياحة​ مازن بو ذرغام أن أنهم وضعوا “رابط يجبر كل من يريد إقامة حفل على الأراضي اللبنانية، أيا كان نوعه، أن يسجل هذا الحفل، وبعد ذلك يأتيه مباشرة جواب بالقبول او الرفض”.

ولفت بو درغام إلى أنه “إذا كان الحفل فيه اكثر من 100 شخص سييتم رفض إقامة الحفل، ففي ​المطاعم​ والملاهي يمكن استقبال 50% من سعة المكان، أما في الحفلات فيجب أن تكون الإستقبال بنسبة 50% على أن لا يتعدى 100 شخص”. وشدد على ضرورة “اتخاذ الاجراءات الوقائية مثل التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وعدد الموجودين في الصالة وعدد الأشخاص على الطاولة وفحص الحراراة”.

كما أكد أن “هذه الرسالة تعطي ترخيصاً من قبل المعنيين لصاحب الحفل، واليوم كل شخص مسؤول وكل صاحب مطعم ومؤسسة مسؤول”. وأفاد بأن “كل شخص يقيم حفلاً بلا ترخيص يعرض نفسه للإغلاق بالشمع الأحمر”، موضحاً أنههم سيطالبون بتمديد “وقت فتح الملاهي والمطاعم خلال فترة الأعياد للحفاظ على حياة السهر في لبنان”

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