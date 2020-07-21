مستشفى الجعيتاوي ينفي إصابة عشرات المرضى وأفراد من الطاقم الطبي بفيروس كورونا

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نفى مستشفى الجعيتاوي إصابة عشرات المرضى وأفراد من الطاقم الطبي بفيروس كورونا.

وصدر عن إدارة المستشفى اللبناني الجعيتاوي الجامعي البيان الآتي:

“تتناقل وسائل التواصل الإجتماعي خبرا كاذبا عن إصابة عشرات المرضى وأفراد من الطاقم الطبي بفيروس كورونا في المستشفى اللبناني الجعيتاوي الجامعي.

وأوضحت إدارة المستشفى أن هذا الخبر عار من الصحة، وأن كل ما في الأمر أن المستشفى استقبل مريضا مصابا بالكورونا وقد تم نقله إلى مستشفى رفيق الحريري الجامعي، وهناك ممرض واحد مصاب بالفيروس وهو خارج الخدمة ويخضع للحجر الصحي المعتاد في منزله”.

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المصدر صوت بيروت إنترناشونال
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