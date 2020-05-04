مستشفى الحريري الجامعي: إصابتان جديدتان بفيروس كورونا و142 حالة شفاء

مستشفى رفيق الحريري الجامعي
مستشفى رفيق الحريري الجامعي

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أصدر مستشفى رفيق الحريري الجامعي التقرير اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا Covid-19:

– أجرى المستشفى 55 فحصا مخبرياً، تم تسجيل إصابتين إيجابيتين وباقي الفحوصات سلبية.

– بلغ مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بفيروس كورونا والموجودة حالياً في منطقة العزل الصحي في المستشفى 6 إصابات.

– تم استقبال 9 حالات مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا نقلت من مستشفبات أخرى.

-تماثلت حالة واحدة للشفاء من فيروس الكورونا بعد أن جاءت نتيجة فحص الـPCR سلبية في المرتين وتخلصها من كافة عواض المرض.

– بلغ مجموع الحالات التي شفيت تماماً من فيروس كورونا منذ البداية حتى تاريخه 142 حالة شفاء.

– إن جميع المصابين بفيروس الكورونا يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل ووضعهم مستقر، ولا حالات حرجة في العناية المركزة.

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