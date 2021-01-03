مستشفى الحريري الجامعي: تسجيل وفاتين و 37 حالة حرجة بكورونا

أفاد التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي بأن عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الساعات الـ24 المنصرمة بلغت 554 فحصا، وعدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة 89 شخصا.

أما عدد الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس خلال الساعات الـ24 المنصرمة فبلغ 23 حالة، وعدد حالات شفاء المرضى الموجودين داخل المستشفى 2، ومجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه 824 حالة شفاء. ولم يتم نقل أي حالة من العناية المركزة الى وحدة العزل.

ولفت التقرير الى أن عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى بلغ 37 حالة، وعدد الوفيات 2.