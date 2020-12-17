مستشفى الحريري الجامعي: تسجيل 35 حالة حرجة ولا وفيات جديدة

أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي في تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول كورونا، أن “عدد الفحوص التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الساعات الـ24 الماضية 344 فحصا، وجاءت النتائج على الشكل التالي:

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة 87

– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية 22

– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الساعات الـ24 الماضية 3

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه 783 حالة شفاء

– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها 2

– وعدد الحالات الحرجة داخل المستشفى 35.

أما حالات الوفاة فصفر”.