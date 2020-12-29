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مستشفى الحريري الجامعي: تسجيل 35 حالة حرجة بكورونا ولا وفيات جديدة

منذ ساعة واحدة
مستشفى رفيق الحريري الجامعي

مستشفى رفيق الحريري الجامعي

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أصدر مستشفى رفيق الحريري الجامعي التقرير اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس “كورونا” ويبين بالأرقام الحالات المتواجدة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى، وفيه:

– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 635 فحصا.
– عدد المرضى المصابين بفيروس “كورونا” الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 86.
– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 23.
– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 3.
– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 812 حالة شفاء.
– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 0
– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 35.
– حالات وفاة: صفر.

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