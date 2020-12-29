مستشفى الحريري الجامعي: تسجيل 35 حالة حرجة بكورونا ولا وفيات جديدة

أصدر مستشفى رفيق الحريري الجامعي التقرير اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس “كورونا” ويبين بالأرقام الحالات المتواجدة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى، وفيه:

– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 635 فحصا.

– عدد المرضى المصابين بفيروس “كورونا” الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 86.

– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 23.

– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 3.

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 812 حالة شفاء.

– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 0

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 35.

– حالات وفاة: صفر.