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مستشفى الحريري الجامعي: تسجيل 35 حالة حرجة إضافة لحالتي وفاة

منذ 35 دقيقة
مستشفى رفيق الحريري الحكومي

مستشفى رفيق الحريري الحكومي

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أصدرت مستشفى رفيق الحريري الجامعي التقرير اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا، والذي يبين بالأرقام الحالات المتواجدة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى.

ووفقاً للتقرير، “عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ 24 ساعة المنصرمة هو 541 فحصا، وعدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة هو87″.

و”عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة المنصرمة بلغ 23، وعدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة هو3″.

وعن مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه، أشار التقرير إلى 778 حالة شفاء، وعدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها هو 2”.

ووفقاً للتقرير، “عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى هو 35″، أما عدد الوفيات فهو 2”.

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