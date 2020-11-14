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مستشفى الحريري الجامعي: تسجيل 8 حالات شفاء ولا وفيات جديدة

منذ 52 دقيقة
آخر تحديث: 14 - نوفمبر - 2020 10:59 مساءً
مستشفى رفيق الحريري الجامعي

مستشفى رفيق الحريري الجامعي

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أصدر مستشفى رفيق الحريري الجامعي، في تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا “Covid- 19″، وجاء فيه:

– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 377 فحصا.

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 87.

– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 23.

– عدد حالات شفاء المرضى الموجودين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 8.

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 669 حالة شفاء.

– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة إلى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 2.

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 30.

– حالات وفاة: 0.

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