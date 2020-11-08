مستشفى الحريري الجامعي: تسجيل 86 إصابة جديدة إضافة لحالة وفاة واحدة

أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي، في تقريره اليومي عن آخر المستحداتت حول “كوفيد- 19″، والذي يبين بالأرقام الحالات الموجودة في مناطق العزل والحجر داخله، شفاء 10 من المصابين، وحالة وفاة، وتحسن حالة مريض في العناية المركزة ونقله إلى وحدة العزل، وتراجع عدد الحالات الحرجة في المستشفى إلى 29 حالة.

وجاء في التقرير:

– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 364 فحصا.

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 86.

– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 22.

– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 10.

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى، منذ البداية حتى تاريخه: 633 حالة شفاء.

– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة إلى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 1.

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 29.

– حالات وفاة: 1.