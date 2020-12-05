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مستشفى الحريري الجامعي: تسجيل 88 إصابة ولا وفيات جديدة

منذ 9 دقائق
مستشفى رفيق الحريري الجامعي

مستشفى رفيق الحريري الجامعي

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أوضح التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي، أن عدد المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة بلغ 88، أما الحالات الحرجة فبلغت 37 حالة، من دون تسجيل أي حالة وفاة.

وجاء في التقرير:

– “عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الساعات الـ24 الماضية: 282 فحصا.

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 88.

– عدد الحالات المشتبه بإصابتها خلال الساعات الـ24 الماضية: 23.

– عدد حالات شفاء المرضى الموجودين داخل المستشفى خلال الساعات الـ24 الماضية: 2.

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى، منذ البداية حتى تاريخه: 755 حالة شفاء.

– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 2.

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 37.

– حالات وفاة: 0

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