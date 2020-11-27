مستشفى الحريري الجامعي: تسجيل 88 إصابة و3 حالات شفاء

أصدر مستشفى رفيق الحريري الجامعي التقرير اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا / Covid-19 ويبين التقرير بالأرقام الحالات المتواجدة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى وفيه:
– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 304 فحوص.
– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 88.
– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 23.
– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 3.
– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 730 حالة شفاء.
– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 0.
– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 33.
– حالات وفاة: 0.