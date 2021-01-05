مستشفى الحريري الجامعي: تسجيل 90 إصابة بفيروس كورونا وحالتي وفاة

اصدرمستشفى رفيق الحريري الجامعي التقرير اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا، يبين بالأرقام الحالات المتواجدة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى.
– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الساعات الـ24 المنصرمة: 970 فحصا.
– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 90.
– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 المنصرمة: 23.
– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الساعات الـ24 المنصرمة: 4.
– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 828 حالة شفاء.
– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 2.
– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 37.
– حالات وفاة: 2.