مستشفى الحريري الجامعي: حالة جديدة بـ”كورونا” وارتفاع عدد المتعافين إلى 136

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أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي، تسجيل نتيجة إيجابية واحدة، و154 نتيجة سلبية، وأنه استقبل 11 حالة مشتبها بإصابتها بفيروس كورونا نقلت من مستشفيات أخرى، مشيراً في المقابل إلى ارتفاع حالات الشفاء إلى 136 بعد تعافي حالتين، ومؤكدا خلو العناية المركزة من الحالات الحرجة.

وجاء ذلك في التقرير اليومي للمستشفى عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا “Covid-19″.

وأجرى المستشفى 155 فحصا مخبريا، سجلت نتيجة واحدة ايجابية وباقي الفحوصات سلبية.

ويبلغ مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بفيروس كورونا والموجودة حاليا في منطقة العزل الصحي في المستشفى 6 إصابات.

إشارة الى انه تم استقبال 11 حالة مشتبها بإصابتها بفيروس كورونا نقلت من مستشفيات أخرى.

وتماثلت حالتان للشفاء من فيروس كورونا، بعد أن جاءت نتيجة فحص ال PCR سلبية في المرتين، وتخلصهما من كل عواض المرض.

ويذلك، بلغ مجموع الحالات التي شفيت تماما من فيروس الكورونا منذ البداية حتى تاريخه، 136 حالة شفاء.

وجميع المصابين بفيروس كورونا يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل ووضعهم مستقر، ولا حالات حرجة في العناية المركزة.

ولمعرفة عدد الإصابات على الأراضي اللبنانية كافة، يرجى متابعة التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة العامة.