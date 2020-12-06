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مستشفى الحريري الجامعي: حالة وفاة واحدة بـ”كورونا” و37 حالة حرجة

منذ ساعة واحدة
مستشفى رفيق الحريري الجامعي

مستشفى رفيق الحريري الجامعي

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أعلن التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر تطورات فيروس كورونا، وجود 37 حالة حرجة وحالة وفاة واحدة.

وجاء في التقرير:

– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الساعات الـ24 المنصرمة: 270.
– عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 88.
– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس خلال الساعات الـ24 المنصرمة: 24.
– عدد حالات شفاء المرضى الموجودين داخل المستشفى خلال الساعات الـ24 المنصرمة: 3.
– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 758.
– عدد الحالات التي نقلت من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 1.
– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 37.
– حالات وفاة: 1.

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