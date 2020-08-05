مستشفى الحريري الجامعي يعلن عدد ضحايا وجرحى انفجار مرفأ بيروت

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اصدرت ادارة مستشفى رفيق الحريري الجامعي البيان الآتي:

“استقبل قسم الطوارئ في مستشفى رفيق الحريري الجامعي مساء امس 198 إصابة إثر الإنفجار الضخم في مرفأ بيروت الذي أدى إلى سقوط العديد من الضحايا والجرحى.

وقد احتاجت 48 حالة منها إلى دخول المستشفى لتلقي العلاجات واجراء التدخلات الجراحية اللازمة، وزعت بين أقسام الجراحة والطب الداخلي وقسم النسائي والولادة. ومن بين هذه الإصابات توجد 11 حالة حرجة احتاجت إلى دخول قسم العناية الفائقة وقسم العناية القلبية. كما استقبل قسم الكورونا أربعة حالات حرجة وحالة واحدة في قسم العزل.

وكان قسم الطوارئ في المستشفى قد استقبل عددا من الإصابات تم تحويلها من مستشفيات أخرى، منها مستشفى الروم ومار يوسف والمستشفى العسكري والكرنتينا.

وقد سجل في طوارئ المستشفى 17 حالة وفاة من ضحايا الانفجار، من ضمنها أربع ضحايا مجهولة الهوية.

وتعمل الإدارة اليوم على زيادة القدرة الاستيعابية لجميع الأقسام استعدادا لاستقبال المزيد من الجرحى. فيما خصصت رقما لتلقي اتصالات المواطنين للاستعلام عن أسماء الجرحى والضحايا الذين تم استقبالهم في طوارئ المستشفى من خلال الاتصال بمكتب الدخول على الرقم 01-831020 أو على رقم الخلوي 03-481573”.

من ناحيته صرح نقيب الأطباء إلى أنه قررنا انشاء خلية أزمة لوضع خطة شاملة ونطالب السلطة القضائية بانشاء لجنة تحقيق مستقلة لتحديد المسؤوليات