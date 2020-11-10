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مستشفى الحريري الجامعي: 29 حالة حرجة و10 حالات شفاء ولا وفيات جديدة

منذ 5 دقائق
مستشفى رفيق الحريري الجامعي

مستشفى رفيق الحريري الجامعي

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صدر التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا، وجاء فيه:

– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 542 فحص
– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 86
– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 22
– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 10
– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 647 حالة شفاء
– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 3
– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 29
– حالات وفاة: 0

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