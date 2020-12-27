استمع لاذاعتنا

مستشفى الحريري الجامعي: 35 حالة حرجة بكورونا إضافة لحالتي وفاة

منذ ساعتين
مستشفى رفيق الحريري الجامعي

مستشفى رفيق الحريري الجامعي

A A A
طباعة المقال

أصدر مستشفى رفيق الحريري الجامعي تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا. وبين التقرير بالأرقام الحالات الموجودة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى.

وجاء في التقرير التالي:

– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الساعات الـ24 المنصرمة: 339 فحصا

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 86

– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 المنصرمة: 24

– عدد حالات شفاء المرضى الموجودين داخل المستشفى خلال الساعات الـ24 المنصرمة: 2

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 807 حالات شفاء

– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 2

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 35

– حالات وفاة: 3

    المزيد من أخبار لبنان

    العقيد جوزيف مسلم
    العقيد مسلم: لبنان يتمتع باستقرار أمني ونحن نقوم بما هو مطلوب منا للحد من انتشار الكورونا
    فادي الحسن
    فادي الحسن: المدير العام للطيران العراقي طلب مني ان نزيد عدد الرحلات الى العراق
    أهالي جو بجاني قطعوا طريق الكحالة لبعض الوقت
    أهالي جو بجاني قطعوا طريق الكحالة للمطالبة بالكشف عن ملابسات جريمة قتله

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    فيتامين د
    هل تناول فيتامين “د” يحمي من فيروس كورونا؟
    كورونا يرواغ من جديدة بسلالة متحورة أكثر فتكا
    كورونا
    وفيات وإصابات سلالة كورونا المتحورة سترتفع في 2021.. إلا إذا
    تحذير للرجال من علامتين قد تدلان على سرطان البروستات
    تحذير للرجال من سرطان البروستات.. لا تتجاهلوا هاتين العلامتين