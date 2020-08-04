مستشفى الحريري: المستشفى لا يزال يستقبل مرضى فيروس كورونا والحالات المشتبه بها

مستشفى رفيق الحريري
مستشفى رفيق الحريري والذي يستقبل حالات مصابة بفيروس كورونا

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أوضح مستشفى رفيق الحريري الجامعي، أن المستشفى لا يزال  يستقبل مرضى فيروس كورونا والحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة والصليب الأحمر اللبناني.

وأشارت إدارة المستشفى رداً على ما يتم تداوله عبر بعض الوسائل الإعلامية عن أن المستشفى بلغ طاقته القصوى وأقفل أمام المصابين إلى أن قدرة المستشفى الحالية على استقبال مرضى كورونا تبلغ 80 سريراً عادياً و23 سريراً للحالات الحرجة.

وقالت:”يوجد في الوقت الحالي 19 حالة حرجة في وحدة العناية الفائقة. إضافة إلى 55 حالة في قسم الكورونا، تتوزع بين مرضى مصابين بفيروس كوفيد-19 وحالات مشتبه بإصابتها بالفيروس.”

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المصدر صوت بيروت إنترناشونال
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