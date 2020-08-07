مستشفى الحريري: لدينا 24 حالة حرجة و83 مصابا قيد المتابعة

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أفاد التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن وجود 24 حالة حرجة اليوم لديه، و83 مصابا قيد المتابعة داخل المستشفى.

وجاء في التقرير:

عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة بلغ 739 فحصا.

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 83

– عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 25

– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 10

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 269 حالة شفاء

– عدد الحالات الإيجابية التي تم إخراجها إلى الحجر المنزلي بعد تأكيد الطبيب على شفائها سريريا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 4

– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 2

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 24

– حالات وفاة: 0

وذكر بأن مركز الاتصالات الخاص بفيروس “كورونا” للاستجابة للطوارئ ومعرفة نتائج الفحوصات يعمل 24 ساعة في اليوم، 7 أيام في الأسبوع بما في ذلك أيام العطل الرسمية من خلال الرقم 01-820830 أو من خلال خدمة الاتصال عبر الـ WhatsApp 76-897 961.*