مستشفى الحريري: لدينا 24 حالة حرجة و83 مصابا قيد المتابعة
أفاد التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن وجود 24 حالة حرجة اليوم لديه، و83 مصابا قيد المتابعة داخل المستشفى.
وجاء في التقرير:
عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة بلغ 739 فحصا.
– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 83
– عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 25
– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 10
– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 269 حالة شفاء
– عدد الحالات الإيجابية التي تم إخراجها إلى الحجر المنزلي بعد تأكيد الطبيب على شفائها سريريا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 4
– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 2
– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 24
– حالات وفاة: 0
وذكر بأن مركز الاتصالات الخاص بفيروس “كورونا” للاستجابة للطوارئ ومعرفة نتائج الفحوصات يعمل 24 ساعة في اليوم، 7 أيام في الأسبوع بما في ذلك أيام العطل الرسمية من خلال الرقم 01-820830 أو من خلال خدمة الاتصال عبر الـ WhatsApp 76-897 961.*