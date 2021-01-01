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مستشفى الحريري: لدينا 88 مصابا و36 حالة حرجة وحالتا وفاة

منذ 19 دقيقة
مستشفى رفيق الحريري

مستشفى رفيق الحريري

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أفاد التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا Covid 19 بوجود 88 مصابا داخل المستشفى و36 حالة حرجة وحالتي وفاة.

وجاء في التقرير:

– عدد الفحوص التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 400 فحص.

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 88.

– عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 25.

– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 4.

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 820 حالة شفاء.

– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 3.

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 36.

– حالات وفاة: 2.

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