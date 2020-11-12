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مستشفى الحريري يحصد جائزة “المستشفى المتميز”

منذ 23 ثانية
مستشفى رفيق الحريري الجامعي

مستشفى رفيق الحريري الجامعي

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تمكن مستشفى رفيق الحريري الحكومي من حصد جائزة المستشفى المتميز لعام ٢٠٢٠، والتي يمنحها “إتحاد المستشفيات العربية”.

وتوجه مدير المستشفى فراس الأبيض إلى الإتحاد شاكرًا، وقال في سلسلة تغريدات عبر “تويتر”: “باسمي وباسم زملائي العاملين في مستشفى رفيق الحريري الجامعي، نتقدم بكامل الشكر والتقدير لاتحاد المستشفيات العربية على منحه مؤسستنا جائزة المستشفى المتميز لعام ٢٠٢٠. وهذا التكريم هو دافع اضافي لنا لبذل المزيد من الجهد، وخاصة في هذا الظرف الصعب الذي يمر به الوطن”.

أضاف: “بالنسبة لي، فان ما ميز المستشفى هو مبادرته في بداية الجائحة لتجهيز اقسامه والتحضير لاستقبال مرضى الكورونا بامكانياته المادية الذاتية على الرغم من تواضعها، ومن غير حسابات الربح والخسارة. وبعد مضي الاشهر، يشهد الجميع على المهنية العالية والمستوى الطبي الجيد الذي يقدمه المستشفى”.

وتابع: “الفضل، كل الفضل، في هذا الانجاز يعود للعاملين في هذا الصرح. ان مبادرتهم، وتفانيهم، وتضحيتهم، هي اساس ما تحقق. ولذلك مبارك لهم هذا التقدير، وهو يضاف الى كل الدعم المعنوي والمادي الذي قدم للمستشفى وعامليه من داخل او خارج لبنان”.

وختم: “نتمنى ان يكون هذا التقدير حافزا لبعض المؤسسات الاستشفائية الاخرى، والتي لا تزال لم تتحضر بالشكل المطلوب لمواجهة الجائحة، على القيام بما يمليه عليها نداء الواجب وقسم المهنة، وخاصة مع التزايد الكبير لاعداد المرضى”.

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