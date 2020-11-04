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مستشفى الحريري يعلن عن حملة تلقيح في مركز الرعاية الصحية الاولية

منذ 39 دقيقة
مستشفى رفيق الحريري

مستشفى رفيق الحريري

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اعلن مستشفى الحريري الجامعي في بيان ، انه “بعد إطلاق وزارة الصحة العامة المرحلة الثانية من الحملة الوطنية للتلقيح ضد مرض الحصبة وشلل الأطفال في 2 تشرين الثاني، يمكن للأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين الستة أشهر حتى إكمال العشر سنوات، الحصول على اللقاحات مجانا في مركز الرعاية الصحية الأولية داخل مبنى العيادات الخارجية التخصصية في مستشفى رفيق الحريري الجامعي – الطابق الأول، وذلك من الإثنين إلى الجمعة، بين الساعة الثامنة صباحاً لغاية الساعة الثانية عشر ظهرا”.

كما اعلن ان “هذه الحملة تتم بإشراف وزارة الصحة العامة وبالتنسيق والتعاون مع منظمتي الصحة العالمية واليونيسف، وتمتد حتى آخر السنة”.
ولفت البيان الى ان “إدارة المستشفى تتخذ إجراءات خاصة ومشددة بجائحة كورونا لمنع انتشار الفيروس بين الأطفال والمرافقين لهم وفريق التلقيح، لتأمين أعلى مستوى من الحماية بهدف منع انتشار فيروس الكورونا خلال الحملة”.

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