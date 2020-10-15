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مستشفى الحريري: 86 اصابة و29 حالة حرجة ووفيتان

منذ ساعة واحدة
مستشفى رفيق الحريري الجامعي - بيروت حيث تم تخصيص قسم الحجر الصحي للمصابين بفيروس كورونا

مستشفى رفيق الحريري الجامعي - بيروت حيث تم تخصيص قسم الحجر الصحي للمصابين بفيروس كورونا © REUTERS / MOHAMED AZAKIR

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صدر التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا Covid-19، ويبين بالأرقام الحالات المتواجدة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى. لمعرفة عدد الاصابات على كافة الأراضي اللبنانية، يرجى متابعة التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة العامة.

وجاء في التقرير:

“- عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 629 فحصا

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 86

– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 21

– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 5

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 549 حالة شفاء

– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 2

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 29

– حالات وفاة: 2”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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