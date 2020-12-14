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مستشفى الحريري: 88 إصابة جديدة ولا وفيات

منذ 39 دقيقة
مستشفى رفيق الحريري

مستشفى رفيق الحريري

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أفاد التقرير اليومي لـ “مستشفى رفيق الحريري الجامعي” في شأن فيروس كورونا / Covid-19، بأن:

– عدد الفحوص التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الساعات ال24 المنصرمة: 491 فحصا.

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 88

– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال الساعات ال24 المنصرمة: 22

– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الساعات ال24 المنصرمة: 2

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 775 حالة شفاء

– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 2

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 35

– حالات وفاة: 0.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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