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مستشفى الزهراء: عملية فرار احد الموقوفين موضع متابعة من القوى الأمنية

منذ 22 دقيقة
مستشفى- تعبيرية

مستشفى- تعبيرية

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صدر عن مستشفى الزهراء – مركز طبي جامعي، البيان الآتي:

“توضيحًا لما يتم تداوله عبر العديد من وسائل الاعلام المرئية والمكتوبة وعبر وسائل التواصل الاجتماعي عن احداث حصلت في مستشفى الزهراء على خلفية فرار أحد الموقوفين.

فإن المستشفى، يؤكد أن عملية الفرار التي حصلت إنما هي موضع متابعة من القوى الأمنية في عهدة القضاء المختص ولا صحة على الاطلاق لكل التأويلات التي رافقت تغطية الخبر المذكور لا سيما لجهة حصول استقالات في المستشفى.

إن المستشفى يطلب من وسائل الاعلام على اختلاف أنواعها توخي الدقة واستيقاء المعلومات من مصدرها الصحيح وتصر على نشر هذا البيان انطلاقًا من حق الرد المكرس قانونًا.

إن المستشفى يعتبر كل ما يطالها ما هو الا محاولات يائسة وبائسة لثنيها عن مسيرة التقدم التي تشهدها على كل المستويات الطبية والبحثية والأكاديمية والإدارية”.

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