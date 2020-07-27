مستشفى الهمشري أجرى فحوص PCR في الشبريحا

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أجرى فريق من مستشفى “الشهيد محمود الهمشري” التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بتوجيهات من سفير دولة فلسطين أشرف دبور وبالتنسيق مع مسؤول حركة “فتح” التنظيمية والعسكرية في منطقة صور اللواء توفيق عبدالله، فحوص PCR لأهالي تجمع الشبريحا.

شملت الفحوص 58 عينة، وتمت عملية أخذ العينات بتنظيم من الدفاع المدني وكشافة الرسالة في حضور مختار الشبريحا رضا عون.

وأعلن مدير مستشفى الهمشري الدكتور رياض أبو العينين أن نتائج الفحوص ستظهر في وقت متأخر من هذه الليلة.