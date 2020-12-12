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مستشفى رفيق الحريري الجامعي: تسجيل 35 حالة حرجة ووفاتين بفيروس كورونا

منذ 25 ثانية
مستشفى رفيق الحريري الجامعي

مستشفى رفيق الحريري الجامعي

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أفاد مستشفى رفيق الحريري الجامعي بتقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا Covid-19، والذي يبين بالأرقام الحالات المتواجدة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى.

وجاء في التقرير:

– “عدد الفحوص التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الساعات الـ24 الماضية: 318 فحصا.

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 86.

– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية: 23.

– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى، خلال الساعات الـ24 الماضية: 3.

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى، منذ البداية حتى تاريخه: 771 حالة شفاء.

– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل، بعد تحسن حالتها: 1.

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 35.

– حالات وفاة: 2”.

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