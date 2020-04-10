مستشفى رفيق الحريري الجامعي يُطلق خطا ساخنا خاصا بكورونا

أطلق مستشفى رفيق الحريري الجامعي، الخط الساخن الخاص ب “كورونا” للاستجابة للطوارىء.

وجاء في بيان المستشفى:

“نحن فريق يضم أكثر من 200 خبير ومتطوع لمتابعة كل جديد حول فيروس كورونا وتأمين خدمة المتصل والإجابة عن الاستفسارات للحالات الطارئة وإجراءات الحجر ونتائج الفحوص او أي معلومات اخرى متعلقة بفيروس كورونا.

يمكن التحدث مجانا مع أحد ممثلي خدمة المتصل على مدار اليوم طيلة أيام الأسبوع على الأرقام التالية:

+961 1 820830

Whatsapp: +961 76 897961

Skype: [email protected]