مستشفى رفيق الحريري: تسجيل 8 حالات شفاء ولا وفيات جديدة

أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي في تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا Covid-19، والذي يبين بالأرقام الحالات المتواجدة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى.
وجاء في التقرير:
– “عدد الفحوص التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الساعات الـ24 الماضية: 346 فحصا
– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 86
– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية: 23
– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الساعات الـ24 الماضية: 8
– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 688 حالة شفاء
– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 1
– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 30
– حالات وفاة: 0”.