مستشفى رفيق الحريري: تسجيل 8 حالات شفاء ولا وفيات جديدة

أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي في تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا Covid-19، والذي يبين بالأرقام الحالات المتواجدة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى.

وجاء في التقرير:

– “عدد الفحوص التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الساعات الـ24 الماضية: 346 فحصا

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 86

– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية: 23

– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الساعات الـ24 الماضية: 8

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 688 حالة شفاء

– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 1

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 30

– حالات وفاة: 0”.