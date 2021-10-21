مستشفى رفيق الحريري: حالة وفاة و6 حالات حرجة

صدر عن مستشفى رفيق الحريري الجامعي التقرير اليومي في شأن آخر المستجدات حول فيروس كورونا /Covid-19 أن:
* عدد اللقاحات التي أجريت في مركز لقاح كوفيد-19:
Pfizer: 552
AstraZeneca: 341
* عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الساعات ال24 المنصرمة: 231 فحصا
* عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 14
* عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا خلال الساعات ال24 المنصرمة: 3
* عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الساعات ال24 المنصرمة: 2
* مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1347 حالة شفاء
* عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 0
* عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 6
* حالات وفاة: 1
وختم البيان: “إن مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي في خدمتكم من الاثنين إلى الخميس.
رقم الهاتف 01832070”.