مستشفى رفيق الحريري: حالة وفاة و6 حالات حرجة

صدر عن مستشفى رفيق الحريري الجامعي التقرير اليومي في شأن آخر المستجدات حول فيروس كورونا /Covid-19 أن:

* عدد اللقاحات التي أجريت في مركز لقاح كوفيد-19:

Pfizer: 552

AstraZeneca: 341

* عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الساعات ال24 المنصرمة: 231 فحصا

* عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 14

* عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا خلال الساعات ال24 المنصرمة: 3

* عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الساعات ال24 المنصرمة: 2

* مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1347 حالة شفاء

* عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 0

* عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 6

* حالات وفاة: 1

وختم البيان: “إن مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي في خدمتكم من الاثنين إلى الخميس.

رقم الهاتف 01832070”.