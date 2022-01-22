السبت 19 جمادى الآخرة 1443 ﻫ - 22 يناير 2022 |
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مستشفى رفيق الحريري: لا وفيات و24 حالة حرجة

منذ 3 ساعات
مستشفى رفيق الحريري الجامعي

مستشفى رفيق الحريري الجامعي

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أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي وجود 24 حالة كورونا حرجة في المستشفى وعدم تسجيل أي حالة وفاة ونقل 3 حالات من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسّن حالاتهم.

وقد نشر المستشفى تقريره اليومي عن آخر مستجدات فيروس كورونا، وجاء فيه ما يلي:

– عدد اللقاحات التي أجريت في مركز لقاح كوفيد-19: Pfizer: 750
– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 470
– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 47
– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 6
– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 0
– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1529
– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة لوحدة العزل بعد تحسن حالتها: 3
– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 24
– حالات وفاة: 0

وأشار الى أن “مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي بخدمتكم من الاثنين إلى الجمعة”.

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