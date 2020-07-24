مستشفى رفيق الحريري: 17 حالة حرجة وحالتان إيجابيتان

مستشفى الحريري
مستشفى الحريري

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بيَّن التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات حول كورونا، بالأرقام الحالات الموجودة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى كالآتي:

– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 873 فحصاً

– عدد المرضى المصابين بكورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 75

– عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا التي تم نقلها من مستشفيات أخرى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 15

– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 0

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 259 حالة شفاء

– عدد الحالات الإيجابية التي تم إخراجها إلى الحجر المنزلي بعد تأكيد الطبيب على شفائها سريريا خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 2

– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 0

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 17

– حالات وفاة: 0.

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المصدر صوت بيروت إنترناشونال
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