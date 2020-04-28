مستشفى رفيق الحريري: 3 إصابات جديدة بـ”كورونا”

مستشفى رفيق الحريري: 3 إصابات جديدة بـ"كورونا"
مستشفى رفيق الحريري: 3 إصابات جديدة بـ"كورونا"

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

صدر عن مستشفى رفيق الحريري الجامعي التقرير اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا، وجاء فيه: “أجرى المستشفى 294 فحصا مخبريا، جاءت نتيجة 3 حالات إيجابية وباقي الفحوصات سلبية.

وصل مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بفيروس كورونا والموجودة حاليا في منطقة العزل الصحي في المستشفى إلى 4 إصابات.

تم استقبال 8 حالات مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا نقلت من مستشفيات أخرى.

تماثلت حالة واحدة للشفاء من فيروس كورونا بعد أن جاءت نتيجة فحص الـ PCR سلبية في المرتين وتخلصها من كافة عواض المرض.

بلغ مجموع الحالات التي شفيت تماما من فيروس كورونا منذ البداية حتى تاريخه 123 حالة شفاء.

إن جميع المصابين بفيروس كورونا يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل ووضعهم مستقر، ولا حالات حرجة في العناية المركزة.

لمعرفة عدد الإصابات على كافة الأراضي اللبنانية يرجى متابعة التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة العامة”.

المصدر الوكالة الوطنية للإعلام
شاهد أيضاً

مجلس الوزراء أقر 4 تدابير آنية لمكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة

مستشفى الهراوي الحكومي: نتائج الـ”PCR” الـ36 سلبية

وصول طائرة من الدمام على متنها 135 مسافرا

خلية الازمة في جزين: اعادة فحص الـ”PCR” لشخص من بلدة عازور تبين أنه سلبي

أضف موقعنا لقائمة البرامج

إضافة
×