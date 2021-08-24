الثلاثاء 16 محرم 1443 ﻫ - 24 أغسطس 2021 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مستشفى رفيق الحريري: 45 إصابة و20 حالة حرجة

منذ 18 دقيقة
مستشفى رفيق الحريري

مستشفى رفيق الحريري

A A A
طباعة المقال

صدر التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا/Covid-19 وجاء فيه:

“- عدد اللقاحات التي أجريت في مركز لقاح كوفيد-19:
Pfizer: 492
AstraZeneca: 510

– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 545 فحصا.

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 45

– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 9

– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 3

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1273 حالة شفاء

– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 0

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 20

– حالات وفاة: 0

إن مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي بخدمتكم من الاثنين إلى الجمعة.
رقم الهاتف 01832070
رقم الواتساب 70056182”.

    المزيد من أخبار لبنان

    حزب الكتائب
    “الكتائب”: الفراغ والفوضى هما مطلب حزب الله
    مصرف لبنان
    إليكم حجم التداول على “SAYRAFA”
    محمد فهمي
    فهمي لعناصر قوى الأمن: أنتم الضمانة لحقوق المواطن

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    بعد الاستقرار.. ارتفاع دولار السوق السوداء مجدداً
    ممارسة التمارين الرياضية في المنزل
    بالفيديو: هذه التمارين الـ3 يجب أن يقوم بها الرجال يوميا
    وزير التربية طارق المجذوب
    العودة إلى المدارس في أيلول؟