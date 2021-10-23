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مستشفى رفيق الحريري: 7 حالات حرجة وحالة وفاة

23 - أكتوبر - 2021
مستشفى رفيق الحريري

مستشفى رفيق الحريري

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أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي، في تقريره اليومي عن آخر مستجدات فيروس كورونا، وجود 7 حالات حرجة لديه وحالة وفاة واحدة.

وجاء في التقرير:

– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 164
– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 16
– عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 6
– عدد حالات شفاء المرضى الموجودين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 2
– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1350
– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة لوحدة العزل بعد تحسن حالتها: 1
– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 7
– حالات وفاة: 1

وذكر التقرير أن “مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي بخدمتكم من الاثنين إلى الخميس. رقم الهاتف 01832070”.

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