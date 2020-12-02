استمع لاذاعتنا

مستشفى رفيق الحريري: 87 اصابة و32 حالة حرجة ولا وفيات

منذ 34 دقيقة
مستشفى رفيق الحريري الحكومي

مستشفى رفيق الحريري الحكومي

A A A
طباعة المقال

صدر التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا Covid-19، ويبين بالأرقام الحالات المتواجدة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى. لمعرفة عدد الاصابات على كافة الأراضي اللبنانية، يرجى متابعة التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة العامة.

وجاء في نص التقرير:

“- عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 309 فحصا

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 87

– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 24

– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 5

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 748 حالة شفاء

– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 2

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 32

– حالات وفاة: 0”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

المزيد من أخبار لبنان

لبنان
لا مساعدات عربية أو أجنبية مستعدة لمساعدة لبنان حالياً
غازي العريضي
العريضي: عناوين 17 تشرين والقضايا التي طرحت نبيلة
حسن نصر الله
تقرير فرنسي: حزب الله تمكن من إقامة دولة داخل الدولة

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

صورة من مقطع فيديو الطائرة
فيديو انتقام الطائرة يحقق ملايين المشاهدات..غمست شعرها في كوب القهوة
كورونا
تظهر بعد التعافي … أعراض جديدة لفيروس كورونا تثير القلق
ارتداء الكمامة ضروي لتجنب عدوى كورونا
ينقل العدوى بشراسة … ما هي أيام النار لدى مصاب كورونا؟