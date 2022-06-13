الأثنين 14 ذو القعدة 1443 ﻫ - 13 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مستشفى نبيه بري الحكومي: لا علم لإدارة المستشفى بهذا الاعتداء

منذ 22 دقيقة
مستشفى نبيه بري

مستشفى نبيه بري

A A A
طباعة المقال

أعلنت إدارة مستشفى نبيه بري الحكومي الجامعي في النبطية في بيان، انه “في ما خص الحادث المؤسف الذي وقع في مستشفى نبيه بري الحكومي الجامعي في النبطية، حيث تم الاعتداء على مسؤول شؤون الموظفين السيد علي السيد من قبل أحد الحراس، حيث ان المدير الدكتور حسن وزني لم يكن موجودا في المستشفى، والذي يدين هذا العمل وقد اتخذ اجراءً في حق المعتدي، وتؤكد ادارة المستشفى عدم علمها بخلفية الحادث. وقد تقدم الدكتور علي السيد بشكوى لدى النيابة العامة ليأخذ القضاء مجراه في هذه القضية”.

وأشارت الى ان “لا علاقة للمدير الدكتور حسن وزني بالحادث لا من قريب ولا من بعيد، وخلفيات الحادث لا تتصل بأي حديث يصرح به اي موظف داخل المستشفى وخارجها. وهذه ليست من اخلاقيات الدكتور حسن وزني ولا ممن يعمل معه، وتعامله مع الموظفين وغيره معروف بالاحترام للجميع”.

وختمت: “لذلك، ومنعاً لأي تأويل، فإن ادارة المستشفى تدين الحادث المؤسف حيث أخطأ فيه من بادر وتسبب فيه، ويبقى مستشفى نبيه بري الحكومي الجامعي مفتوح الأبواب للجميع ورائدة في العمل الطبي والخدماتي في المنطقة”.

    المزيد من أخبار لبنان

    توقيف
    مروّج مخدّرات ينشط في مناطق عدّة وقع في قبضة الأمن
    المحروقات
    ارتفاع إضافي لأسعار المحروقات
    الدولار
    كم بلغ دولار السوق السوداء صباحاً؟

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الحدود الجنوبية
    إسرائيل تهدّد بالحرب... سنقصف لبنان بشكل غير مسبوق!
    مطار دمشق الدولي
    صالات مطار دمشق المخصصة للحرس الثوري وحزب الله "دُمرَت" بالكامل.. "صور"
    المروحية الإيطالية
    العثور على المروحية الإيطالية المفقودة!