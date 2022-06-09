مستوردو المستلزمات الطبية: حوّلوا الدعم لهؤلاء المرضى

طالبت نقابة مستوردي الأجهزة والمستلزمات الطبية لوقف الدعم للمستلزمات العائدة لغسيل الكلى والقلب كلياً من قبل وزارة الصحة وتحويله إذا أمكن للمريض مباشرةً أو للمستشفيات، لافتةّ إلى أنها تلتزم بأسعار الدعم لغاية شهر حزيران 2022 ريثما ينتهي المخزون في مستودعاتها آخذين بعين الاعتبار المستلزمات المنتظر وصولها.

وجاء في البيان:

“بعد اجتماع الشركات المنتسبة لنقابتنا والتي تستورد المستلزمات العائدة لغسيل الكلى والقلب والمدعومة من قبل وزارةالصحة، وبعد التشاور فيما آلت اليه أوضاعهم المالية لجهة تفاوت المبالغ المدعومة بالنسبة لثمنها الفعلي وخاصة بسبب تقلب أسعار الدولار اتخذ القرار التالي: تطالب الشركات وقف الدعم للمستلزمات العائدة لغسيل الكلى والقلب كلياً من قبل وزارة الصحة وتحويله اذا أمكن للمريض مباشرةً وأو للمستشفيات، وعليه تلتزم الشركات بأسعار الدعم لغاية آخر شهر حزيران 2022 ريثما ينتهي المخزون في مستودعاتها آخذين بعين الاعتبار المستلزمات المنتظر وصولها.

كما تطالب الشركات بتسديد الفواتير العالقة في المصرف المركزي وتأمل أن تتجاوب وزارة الصحة مع مناشدتها علماً بأنها لن تستطيع أن تستورد بعد هذا التاريخ على أساس السعر المدعوم، سيما وان الشركات الموردة في الخارج ستتوقف عن توريد مستلزمات اضافية بسبب مستحقاتها العالقة”.