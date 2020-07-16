مستوردي المعدات الطبية: نحضر آلية قريبة من السلة الغذائية لتقديمها لوزارة الاقتصاد

أزمة في استيراد المعدات الطبية
أزمة في استيراد المعدات الطبية

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

أشارت رئيسة مستوردي المستلزمات والمعدات الطبية ​سلمى عاصي​، إلى أنه “نحن نحضر آلية لتقديمها ل​وزارة الاقتصاد​، لتصيح قريبة من السلة الغذائية”.

 

ولفتت عاصي، خلال حديث تلفزيوني، إلى أنه “نحن نصب كل غضبنا على ​مصرف لبنان​، ولكننا في بلد فيه دولة وفيه ميزانية. اين هي هذه الميزانية”، منوهةً بأن “المستشفيات قالت انها لم تعد قادرة الا على فتح غرف الطوارئ منذ 10 ايام”.

كمتا أفادت بأنه “اليوم الأموال التي دفعت للمستشفيات هي 69 مليار من اصل 2200 مليار”، متسائلةً “لماذا لا تتحمل ​الدولة​ مسؤوليتها تجاه القطاع ولماذا هناك قلة الجدية بالتعاطي”

تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

شاهد أيضاً

قيادة الجيش: خروقات جوية لطيران العدو الإسرائيلي

زورق حربي عدو يخرق المياه الإقليمية اللبنانية

اهالي البابلية يقطعون مدخل البلدة احتجاجاً على تقنين التيار الكهربائي

ميشال نجار: حوالي 800 مليون دولار تدخل شهريا عبر المطار.. ولن نعيد إغلاقه