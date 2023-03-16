مستوى جديد.. دولار صيرفة على خطى السوق السوداء

صدر عن مصرف لبنان ما يلي:

بلغ حجم التداول على منصة “Sayrafa” لهذا اليوم /20,000,000/$ عشرون مليون دولار أميركي بمعدل 79500 ليرة لبنانية للدولار الواحد وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.

على المصارف ومؤسسات الصرافة الاستمرار بتسجيل كافة عمليات البيع والشراء على منصة “Sayrafa” وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص.

في سياق متصل، سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء مساء اليوم الخميس، تسعيرة تتراوح ما بين 106500 و107000 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

وكان قد سجّل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 106000 و106500 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.